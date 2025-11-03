Europa Press

Kiko Rivera, intenso reencuentro con su excuñada mientras Irene Rosales presume de su amor

Lejos de ocultarse, o de mantener su historia de amor con Guillermo en la intimidad ante las críticas que está recibiendo por presumir de su felicidad al lado del empresario sevillano, Irene Rosales continúa gritando a los cuatro vientos lo ilusionada que está junto al hombre que le ha devuelto la sonrisa semanas después de su ruptura con el padre de sus dos hijas después de 11 años relación y 9 de matrimonio. En esta ocasión, Kiko ha sido el encargado de llevar a sus hijas al colegio y se ha encontrado por casualidad con una de las hermanas de su exmujer, Vanesa Rosales. Presumiendo de la buena relación que mantienen a pesar de su ruptura con la instagrammer, el hijo de Isabel Pantoja y su excuñada han estado charlando varios minutos a las puertas del centro escolar; una conversación en la que el dj se ha mostrado de lo más expresivo gesticulando mucho mientras explicaba algo a la que ha sido como una hermana para él en los últimos años.