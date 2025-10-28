Europa Press

Montoya asegura que su relación con Anita es "buena"

Cuatro meses después de su ruptura definitiva a su regreso de 'Supervivientes', la relación de Anita Williams y José Carlos Montoya vuelve a estar en el punto de mira por un comentadísimo acercamiento que deja entrever que su reconciliación estaría cada vez más cerca. En un momento complicado a la espera de los resultados de una biopsia después de que le hayan detectado varios bultos en el pecho, Anita ha reaccionado visiblemente molesta a los rumores de reconciliación, asegurando que aunque sigue enamorada de Montoya, no es cierto que hayan decidido darse una segunda oportunidad porque todavía tienen mucho que sanar por separado. Mientras tanto, y al margen del delicado trance que está viviendo la influencer, el de 'La Isla de las Tentaciones' ha decidido cambiar radicalmente de vida y tras superar los problemas de salud mental que hicieron que se alejase del foco mediático tras 'Supervivientes' deja Utrera para probar suerte en Madrid. Y ahora ha reaparecido ante los medios donde ha asegurado que la relación con Anita es "muy buena".