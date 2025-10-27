Europa Press

Montoya, su cambio de vida ante los rumores de reconciliación con Anita Williams: "Habladurías"

Cuatro meses después de su ruptura definitiva a su regreso de 'Supervivientes', la relación de Anita Williams y José Carlos Montoya vuelve a estar en el punto de mira por un comentadísimo acercamiento que deja entrever que su reconciliación estaría cada vez más cerca. Mientras tanto, Montoya ha decidido cambiar radicalmente de vida y tras superar los problemas de salud mental que hicieron que se alejase del foco mediático tras 'Supervivientes' deja Utrera para probar suerte en Madrid.