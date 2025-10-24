Europa Press

Nona Sobo aclara que está soltera ante los rumores de relación con Marc Bartra

Centrada en su paso por 'Bailando con las estrellas', donde está demostrando una faceta de bailarina hasta ahora desconocida en ella, Nona Sobo ha aprovechado un descanso en los ensayos para asistir a la presentación del nuevo perfume de 'Dolce & Gabanna'. Siempre discreta con su vida sentimental, la actriz no ha querido pronunciarse sobre los rumores que la relacionan con el futbolista Marc Bartra, aunque ha desvelado que está soltera.