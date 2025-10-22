Europa Press

Lucas se refugia en su familia y evita alimentar la polémica

Tras semanas de rumores y declaraciones cruzadas, Lucas González ha decidido mantenerse al margen de la polémica con su excompañero Andy Morales, refugiándose en el apoyo de su familia. La separación profesional del dúo Andy y Lucas, tras más de veinte años de carrera conjunta, se ha visto empañada por un sinfín de informaciones y testimonios contradictorios sobre una supuesta agresión entre ambos antes de uno de sus últimos conciertos. Aunque en un principio Andy insinuó que había existido un forcejeo, posteriormente rectificó y negó categóricamente cualquier tipo de violencia, asegurando que su lesión se produjo jugando al fútbol.