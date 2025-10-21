Europa Press

Lamine Yamal, tímido tras su debut oficial como pareja con Nicki Nicole. ¡Enamoradísimos!

El noviazgo entre Lamine Yamal y Nicki Nicole, que parecía que iba a ser un 'romance de verano' que comenzó tímidamente tras conocerse en la fiesta del 18 cumpleaños de la estrella del Barça el pasado julio, se ha consolidado a pasos agigantados, y ambos se han convertido en inseparables y han dado un paso de gigante en su historia de amor confirmando que están enamoradísimos en su presentación oficial como pareja. A pesar de que en las últimas semanas se ha convertido en algo habitual que presuman de su felicidad compartiendo imágenes de sus planes en redes sociales, y de que lo suyo está tan afianzado que la artista argentina ya conoce al hermano menor del futbolista hasta ahora no habían asistido a ningún evento juntos.