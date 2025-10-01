Europa Press

Anabel Pantoja, indiferente ante la deuda que tendría su tía Isabel con Kiko Rivera

Anabel Pantoja sigue disfrutando de tiempo en compañía de su pequeña, de su pareja y ahora de sus suegros, ya que hemos podido verla estos días paseando y pasando tiempo con ellos. La sobrina de Isabel Pantoja ha vuelto a reaparecer ante las cámaras y hemos querido preguntarla sobre esa deuda que su tía tendría con su primo, Kiko Rivera, como consecuencia de los ingresos generados por Cantora, ya que el DJ posé casi el 50% de la finca andaluza. Con gesto serio, a pesar de haber lanzado un "buenos días" a la prensa, Anabel no ha querido responder nada al respecto y se ha metido rápido en un coche que la esperaba.