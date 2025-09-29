Europa Press

Rosa Benito sentencia sin piedad a Rocío Carrasco tras las duras declaraciones de Rocío Flores

Rosa Benito se ha pronunciado sobre la reciente entrevista de Rocío Flores en '¡De Viernes!', apuntando que su madre le ha destrozado la vida. Unas durísimas declaraciones sobre las que la ex de Amador ha reconocido: "Me gusta que sea valiente y que su vivencia la sabe ella. No la sabemos nadie, ni yo, ni tú, ni nadie de los que están sentados ahí. Tú te puedes hacer un pensamiento, pero quien lo vive es... quién puede contarlo".