Europa Press

Paloma Cuevas reaparece y responde pletórica a los rumores de doble boda con Luis Miguel

Desde que comenzaron su historia de amor en el verano de 2022 son varias las ocasiones en las que se ha especulado que Paloma Cuevas y Luis Miguel estarían a punto de darse el 'sí quiero', e incluso se llegó a publicar que la pareja se habría casado en secreto en Las Vegas en abril de 2024. Pero lo cierto es que por el momento todavía no han dado el paso de formalizar su relación a pesar de lo enamorados que están, y de que su noviazgo está plenamente afianzado.