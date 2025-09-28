Europa Press

La madre de Montoya no quiere saber nada del encuentro de su hijo con Anita Williams

Montoya y Anita Williams se reencontraron en Barcelona tras su sonada ruptura sentimental hace unos meses y, días más tarde, se volvían a ver en la fiesta de cumpleaños de Terelu Campos. Parece que existe una cordialidad entre ellos después de lo mal que acabó su relación en 'Supervivientes'. Europa Press le ha preguntado en exclusiva a la madre de Montoya por el encuentro con Williams y ha sido bastante rotunda: "No voy a comentar nada ¿vale?".