Francisco Rivera habla sobre el reencuentro con su hermano Kiko
Francisco Rivera revelaba hace unos días, para sorpresa incluso de su propio entorno, que se había encontrado por casualidad con su hermano Kiko Rivera en el aeropuerto de Santiago y que, a pesar de que su relación está completamente rota desde hace años, mantuvieron una conversación. Este jueves Francisco ha reaparecido en la inauguración del nuevo proyecto empresarial de José Luis López 'El Turronero' en Dos Hermanas (Sevilla), y como no podía ser de otra manera se ha pronunciado sobre su inesperado y comentadísimo reencuentro con Kiko.