Europa Press

Carlo Costanzia rompe su silencio y deja clara su postura en la guerra entre sus padres

Carlo Costanzia se encuentra entre dos aguas en la nueva guerra desatada entre sus padres, Mar Flores y Carlo Costanzia, a raíz de la publicación de las memorias de la modelo. Un libro en el que, abriéndose en canal como nunca, relata los complicados y durísimos episodios que vivió con su exmarido, que no ha tardado en responder en el plató de '¡De Viernes!' anunciando medidas legales contra la creadora de contenido por las falsedades que cuenta en sobre él. Se da la casualidad de que el libro ha visto la luz justo cuando la modelo y Carlo están grabando el programa 'Decomasters' de TVE, en el que concursarán juntos contra otras parejas de famosos para demostrar a quién se le dan mejor las reformas y el interiorismo. Un nuevo proyecto que 'obliga' a madre e hijo a pasar muchas horas juntos al día, y en el que según ha revelado la revista 'Semana' la tensión sería más que evidente entre ambos por el enfado de Costanzia.