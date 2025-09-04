Las informaciones se suceden a un ritmo vertiginoso tras la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales. Una semana después de que la pareja anunciase a través de sus redes sociales su decisión de emprender caminos separados, Irene protagonizó un monumental enfado con la prensa después de que la revista 'Lecturas' haya recuperado unas declaraciones suyas en las que reconocía que había tenido mil motivos para dejar a Kiko. Ahora, Irene ha vuelto a su dinámica de guardar silencio y capear este huracán mediático con la mejor actitud posible. Mientras Kiko está completamente volcado en sus hijas y pasa todo el rato que puede con las pequeñas, paseando con ellas y evitando hacer cualquier tipo de declaración.