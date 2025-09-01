No ha podido ser. A pesar de que su relación sentimental parecía plenamente consolidada, Irene Urdangarin y Juan Urquijo decidieron poner punto y final a su historia de amor a principios de verano después de casi dos años de discreto noviazgo. Mientras la nieta del rey Emérito ha regresado a Reino Unido para comenzar su segundo año de Universidad, Juan ha vuelto al trabajo en la capital tras disfrutar de unos días de descanso en el sur de nuestro país con sus seres queridos. Una reaparición ante las cámaras tras confirmarse su inesperada ruptura con Irene en la que Juan se ha mostrado de lo más sonriente y discreto.