Íntimo, discreto y con la única presencia de su familia y sus seres queridos más cercanos. Así ha sido el último adiós a Verónica Echegui este martes en el Tanatorio de La Paz de Madrid tras el fallecimiento de la actriz a los 42 años a causa de un cáncer el domingo 24 de agosto en el Hospital 12 de Octubre, en el que llevaba varios días ingresada tras sufrir un empeoramiento en la enfermedad contra la que llevaba luchando varios meses y que había llevado en la más absoluta privacidad. Horas después de trascender la triste e impactante noticia, que ha dejado al mundo del cine sin palabras, la capilla ardiente de la inolvidable protagonista de 'Yo soy la Juani' se llenaba de rostros conocidos que han querido despedir a una de las intérpretes más brillantes de su generación. También su exnovio Álex García, con el que mantuvo una historia de amor que terminó en 2023 después de 13 años juntos y que, destrozado, no se separó del féretro desde su llegada al tanatorio, evitando dejarse ver en este durísimo trance tras la muerte de Verónica, con la que a pesar de su ruptura seguía teniendo una maravillosa relación.