Manolo de la Calva, intregrante del Dúo Dinámico ha fallecido este martes a los 88 años de edad, según ha informado su propio compañero de formación Ramón Arcusa a través de las redes sociales. "Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos".