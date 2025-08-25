La incipiente relación del futbolista Lamine Yamal con la cantante Nicki Nicole se había convertido en las últimas semanas en un secreto a voces, desde que la argentina asistió a la exclusiva fiesta con la que la estrella del Barça celebró por todo lo alto su mayoría de edad. Tras ser vistos tonteando durante el cumpleaños, el periodista Javi de Hoyos revelaba que la pareja había sido sorprendida besándose en una discoteca de la ciudad condal, que abandonaban juntos a altas horas de la madrugada.