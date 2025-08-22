El futbolista del Fútbol Club Barcelona, Lamine Yamal, ha vuelto a estar en el punto de mira tras la polémica fiesta por la celebración de su mayoría de edad. En esta ocasión, el joven talento español lleva varios días en portada por los rumores de una posible relación amorosa con la cantante argentina Nicki Nicole, con la que habría disfrutado de una escapada romántica en Mónaco el pasado fin de semana. El padre del futbolista, Mounir Nasraoui, se ha desmarcado de estos rumores, asegurando no saber quién es la cantante argentina y defendiendo la privacidad de Lamine. "Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo", ha comentado.