Mientras que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han disfrutado de unos días de vacaciones en Francia junto a su hijo Juan; Pablo Urdangarín se encuentra inmerso en el inicio de su segunda temporada como jugador del Fraikin Balonmano Granollers, con cada vez más peso en un equipo del que ya es uno de sus grandes referentes. Con la sonada ausencia de toda su familia, Pablo sí que contó con el apoyo de su pareja, Johanna Zott, quien no se pierde ni uno solo de los partidos que disputa el hijo de los ex duques de Palma.