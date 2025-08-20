Desde que rompiera con Montoya y su paso por Supervivientes, Anita Williams, dijo que se iba a centrar en su familia y recuperar el tiempo perdido. Ahora disfruta de sus días de vacaciones en Palma de Mallorca donde la hemos visto muy bien acompañada por su hijo. Tras unas horas de chiringuito en la playa junto a unas amigas, la joven se acercaba hasta la orilla junto a su hijo para meterse al agua con él en brazos. Muy cariñosos y cómplices ambos disfrutan del baño mientras charlan y comparten muestras de cariño demostrando que él está siendo el principal apoyo para Anita en este verano tan complicado.