En medio de meses de titulares, malentendidos y especulaciones sobre el distanciamiento entre Carmen Borrego y su sobrina Alejandra Rubio, la colaboradora de televisión aprovechó su intervención de este miércoles en 'TardeAR' para aclarar cómo está realmente la relación. En el último año, las diferencias generacionales, las tensiones mediáticas y algunas declaraciones cruzadas habían alimentado los rumores de una ruptura definitiva en el vínculo familiar entre ambas, algo que Borrego quiso matizar.