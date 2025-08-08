En los últimos meses, no hay semana sin algún desencuentro entre las Campos y Alessandro Lequio, principalmente con Alejandra Rubio, donde ambos colaboran. Su relación profesional, marcada por reproches e ironías, suma un nuevo capítulo a raíz de una reciente polémica: el conde italiano criticó abiertamente una portada en la que la nieta de María Teresa Campos posaba junto a su actual pareja, sugiriendo que las imágenes habían sido pactadas con la prensa. La situación ha adquirido un tono irónico cuando, pocos días después, el exmarido de Ana Obregón era protagonista de otra portada, esta vez en traje de baño durante sus vacaciones, algo ante lo que la hija de Terelu se ha mostrado indiferente.