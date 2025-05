La familia Campos está de nuevo en el ojo mediático tras la exclusiva que Terelu Campos dio en la revista 'Diez Minutos' en la que, zanjó los rumores de mala relación con Mar Flores. Unas declaraciones que han molestado y mucho a la influencer, que incapaz de disimular su enfado con su madre afirmaba tajante en 'Vamos a ver' que era "innecesario". Y aunque tanto Alejandra como Terelu han asegurado que no existe ningún problema entre ellas y que la exclusiva no ha causado ningún cisma familiar, el hecho de que la nieta de María Teresa Campos no celebrase el Día de la Madre con la suya ha desatado los rumores de que su relación no atraviesa por su mejor momento.