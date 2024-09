Presentación del regreso de 'Gran Hermano' en el FestVal de Vitoria, y como no podía ser de otra manera, además de sus presentadores Jorge Javier Vázquez e Ion Aramendi, han sido numerosos los exconcursantes del reality que han querido arropar con su presencia el inminente estreno de uno de los programas estrella de la nueva temporada de Mediaset. Ismael Beiro, Pedro Oliva, Suso Álvarez y Marta Peñate, que no ha dudado en pronunciarse sin pelos en la lengua sobre la guerra familiar entre su archienemiga en 'Supervivientes All Stars' Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Maite Galdeano.