Ana Guerra cuenta los días que le quedan para darse el 'Sí, quiero' con Víctor Elías, pero lo cierto es que cada vez que hemos hablado con ella nos ha confesado que lleva con mucha tranquilidad todos los preparativos. Ana nos desvelaba que Víctor no tiene el número de teléfono de su tia, la Reina Doña Letizia: "Pues creo que víctor no tiene su WhatsApp. Creo que no, creo que no", por lo que "creo que a la Casa Real llegará a través de una de las tías de Víctor".