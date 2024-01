Hartas de se juzgue su dolor y se especule con que su guerra televisada con Ángel Cristo Jr. pueda ser un montaje familiar para ir a los platós y ganar dinero, Bárbara Rey y Sofía Cristo han dado un golpe sobre la mesa. Este jueves Sofía salía al paso de los comentarios en 'Espejo público' e, indignada, estallaba porque se cuestionase a su madre. Además, la dj no se olvidaba de su hermano y le lanzaba un dardo al compararle con su padre, que maltrató a Bárbara durante años. Ante esto, su madre no ha tardado en reaccionar, justificando a Sofía. Y ha dejado claro claro que le han ofrecido mucho dinero, pero no hablará de su hijo.