Después del complicado mes de diciembre que ha pasado tras las declaraciones de su hermano, Ángel Cristo Jr, sobre ella y su madre, Sofía Cristo ha hecho balance de lo ocurrido y ha revelado cómo lo ha pasado. "Yo he pasado días muy, muy, muy complicados pero la verdad que me los he permitido", pero ahora ya está en el momento de resurgir, de estar súper centrada en el trabajo, implicadísima en el álbum" nos confesaba la dj.