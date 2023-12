Tras la sonada ruptura sentimental entre Aitana Ocaña y Sebastián Yatra, son muchos los rumores que apuntan que el cantante podría haberse reconciliado con su expareja, Tini Stoessel. Sin embargo, el artista todavía no ha confirmado nada, manteniéndose fiel a su discreción sobre su vida privada en los últimos años. Por su parte, Aitana continúa fiel a su discreción y ha preferido no hablar sobre su ex.