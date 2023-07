Nada más abrir los colegios electorales para dar ejemplo. Cuanta más participación, Gobierno más fuerte, más legitimado. El presidente del Gobierno y candidato socialista decía tener buenas vibraciones. Un resultado del que está pendiente, con comicios para el Parlamento Europeo este 2024, también la prensa internacional. Que es importante para Europa y para el mundo, decía Pedro Sánchez. "Vamos a dar una lección a todo el mundo", coincidía el aspirante popular. Por vencer al calor y a las vacaciones, porque hay mucho en juego, aseveraba Alberto Núñez Feijóo. Y que lo que España decida, con nitidez y claridad, ocurra lo que ocurra, él seguirá trabajando. Con quejas por la fecha, pero confían, también desde Vox, en una alta participación, independientemen del resultado concreto, asegura Santiago Abascal, pero siempre que den los números para cambiar el rumbo y que los españoles decidan, algo que no se ha podido podido hacer en los últimos años, remataba. Como no se ha podido siempre votar en este país, como recordaba la candidata de Sumar. "Que pensemos que el derecho al voto no ha caído del cielo", afirmaba Yolanda Díaz. Y que, también, son elecciones importantes. "Que nos jugamos levantarnos mañana con más derechos y libertades". En juego, la próxima década, el nuevo gobierno, continuidad o cambio.