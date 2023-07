Últimas horas para poder depositar el voto en Correos. Los más rezagados acuden a votar apurando hasta el último minuto. Aunque Correos no dará cifras oficiales hasta mañana, fuentes del organismo público señalan que todavía 170.000 personas no habrían acudido a recoger la papeleta. Muchos, como Laura, solicitaron el voto, no le llegó a tiempo y en su lugar de vacaciones Correos le ha facilitado la gestión. Quienes sí han depositado ya el voto son nuestras Fuerzas Armadas desplegadas en el exterior. En total, más de 2.000 militares ya han depositado su papeleta.