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Pere Navarro, presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca: "Queremos convertir una zona industrial en un distrito de innovación"

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Pere Navarro, presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca: "Queremos convertir una zona industrial en un distrito de innovación"

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Pere Navarro, presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca, afirma que "quieren convertir una zona industrial en un distrito de innovación, cultura y entretenimiento. Polígono industrial suena a lejos, en cambio distrito suena a cercanía y es replicable en otras ciudades del arco mediterráneo". Más información

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