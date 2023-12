La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha aprovechado este lunes la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera para aclarar que no ha habido ninguna reunión bilateral con Cataluña sobre financiación autonómica. "No hay negociación bilateral con Cataluña", ha zanjado la vicepresidenta cuarta durante la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo. Se trata de una declaración que también ha defendido en la propia reunión, según ha quedado reflejado en el acta. "En la reunión algunos consejeros del Partido Popular han hecho afirmaciones como si fueran verdades que no se correspondían con la realidad, del tipo el modelo de financiación autonómica este gobierno lo ha comprometido de forma singular con Cataluña, la deuda la ha comprometido sólo para condonarse a la comunidad autónoma de Cataluña y algunas otras afirmaciones que han sido desmentidas categóricamente en honor a la verdad", ha reiterado.