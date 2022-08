Lo que ocurre en Moncloa a las 22:00 horas quizá no sea percibido por los ciudadanos, pero sí en otros edificios como el Pilar de Zaragoza, iluminado o a oscuras, lo mismo con la Torre del Oro, la Alhambra de Granada, la torre Glorias en Barcelona desaparecida o la Puerta del Sol. Esto tiene que ocurrir en un plazo de siete días. En Madrid se negaba anoche la presidenta y hoy el número dos del Gobierno regional daba algo marcha atrás, pero no lo cumplirán cuando la competencia sea autonómica. En Andalucía no se apuntan a ese principio de rebeldía madrileño. Se quejan, eso sí, de falta de diálogo. Y en Cataluña lo valoran positivamente. Habrá que ver qué ocurre en las calles españolas en siete días.