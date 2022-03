La subida desorbitada del gasóleo está teniendo también consecuencias en el transporte. A partir de hoy las pequeñas y medianas empresas del transporte y los autónomos comienzan una huelga indefinida. Además de medidas que abaraten el combustible también reclaman no realizar la carga y descarga de mercancía y no trabajar por debajo de costes. No les apoyan las grandes empresas. La ministra del ramo pide calma y asegura que se reunirá con los camioneros en los próximos días.