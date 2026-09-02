CD Tenerife / @_Pedro17_ (Twitter)

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Manu Guill, sobre Pedro Rodríguez: "En el CD Tenerife está quien quiere"

Palo de Manu Guill a Pedro Rodríguez. El director deportivo del CD Tenerife se refirió este miércoles al gran culebrón del verano en el seno del representativo. Seguramente, uno de los no fichajes más mediáticos en la historia de la entidad y que, según dio a entender el dirigente, acabó siendo imposible por la falta de voluntad del futbolista porque "en el CD Tenerife está quien quiere". Más información