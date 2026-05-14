Lucía Feijoo Viera

Pintan un mural de Lamine Yamal en Gaza tras ondear la bandera palestina durante la celebración de la Liga

El gesto de Lamine Yamal de exhibir una bandera de Palestina en las celebraciones del título de Liga del FC Barcelona no ha gustado mucho a su entrenador, Hansi Flick, pero ha significado mucho para los que sufren todos los días la destrucción provocada por Israel en Gaza. Tanto que un grupo de artistas ha querido dedicar al delantero español un mural en medio de los escombros de los edificios destruidos en el campo de refugiados en el que viven en Ciudad de Gaza.

Desde ahora, el rostro de Lamine con la bandera palestina preside estas ruinas como símbolo de resistencia y apoyo internacional a las víctimas del genocidio.