Arbeloa, sobre Ceballos: "Lo que pasa en el vestuario del Madrid queda en el vestuario"
Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, no quiso hablar este sábado sobre un posible problema con su jugador Dani Ceballos y dejó claro que lo que "pasa en el vestuario del Real Madrid queda en el vestuario del Real Madrid".
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