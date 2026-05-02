Secciones

Es noticia
El CD Tenerife asciende y gana al BarakaldoLas lágrimas de Álvaro Cervera tras el ascenso del CD TenerifeInfracciones sobre el territorio y el medio ambienteFiscalía Superior de CanariasAccidente de moto en la TF-21 de La Orotava al TeideSocorrismo playa de San MarcosMuere Manuel Alcaide, expresidente del TSJC y exdiputado del Común
instagramlinkedin
Arbeloa, sobre Ceballos: "Lo que pasa en el vestuario del Madrid queda en el vestuario"

Arbeloa, sobre Ceballos: "Lo que pasa en el vestuario del Madrid queda en el vestuario"

Javier Vendrell Camacho

Arbeloa, sobre Ceballos: "Lo que pasa en el vestuario del Madrid queda en el vestuario"

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, no quiso hablar este sábado sobre un posible problema con su jugador Dani Ceballos y dejó claro que lo que "pasa en el vestuario del Real Madrid queda en el vestuario del Real Madrid".

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents