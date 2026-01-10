PI STUDIO

El encuentro de Hansi Flick y Xabi Alonso en el césped antes de la final de la Supercopa de España

Los entrenadores del FC Barcelona, y Real Madrid, Hansi Flick y Xabi Alonso, respectivamente, cuyos equipos se enfrentarán mañana en Yeda en la final de la Supercopa de España, han protagonizado este sábado el tradicional encuentro de técnicos donde se han hecho las fotografías junto al trofeo de campeón sobre el césped del estadio.