Secciones

Es noticia
Borrasca FrancisBombardeo en VenezuelaJoventut - CB CanariasBar centenario de TenerifeCD Tenerife
instagramlinkedin
Valverde reprende a Iñaki Williams por sus quejas sobre la Supercopa: "Tenemos que ser cuidadosos"

Valverde reprende a Iñaki Williams por sus quejas sobre la Supercopa: "Tenemos que ser cuidadosos"

Lucía Feijoo Viera

Valverde reprende a Iñaki Williams por sus quejas sobre la Supercopa: "Tenemos que ser cuidadosos"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El técnico del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha respondido a las declaraciones de Iñaki Williams, quien calificó como “una mierda” el hecho de que la Supercopa de España se dispute en Arabia Saudí. Aunque mostró comprensión hacia el delantero —que acaba de ser padre y lamenta separarse de su familia—, Valverde subrayó en la rueda de prensa previa al duelo ante Osasuna que el jugador “no estuvo muy acertado” en su expresión.

TEMAS

Tracking Pixel Contents