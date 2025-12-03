Nuevo récord mundial: dos youtubers juegan al fútbol a 1.800 metros de altura
Dos youtubers rusos, liderados por el atleta extremo Sergey Boytsov, han jugado un partido de fútbol a 1.800 metros de altura en un campo suspendido de un globo aerostático, convirtiéndose en un nuevo récord mundial. El vídeo muestra cómo los jugadores, equipados con paracaídas por seguridad, disputan goles en un campo de dimensiones reducidas colgante, con uno de ellos celebrando un ‘siu’ tras marcar. La hazaña, que se suma al impresionante historial de retos a gran altitud de Boytsov, promete dejar sin aliento a quienes temen a las alturas.