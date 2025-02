El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha negado hoy que participara en la reunión que se produjo el día 23 de agosto en la sede de la RFEF para tratar sobre la polémica del beso que Luis Rubiales había dado a la jugadora Jenni Hermoso. De la Fuente, que ayer la jefa de prensa de la selección femenina de fútbol, Patricia Pérez, situó en el despacho del presidente en esa reunión, ha insistido en que acudió a la sede de la RFEF para tratar otros asuntos deportivos y que, además lo hizo, en otro despacho. "No consumo información de los medios. Cuando llegué me dijeron que se estaba liando gorda con el tema del beso...Yo estaba en el despacho colindante. Tenía una puerta y vi que estaba Patricia. No crucé palabra con ella, ni espacio", ha dicho.