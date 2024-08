Continúan las presentaciones de fichajes en el Atlético de Madrid y hoy ha sido el turno para Julián Álvarez, que ha posado con la camiseta rojiblanca y ha expresado la ilusión con la que comienza esta nueva etapa como colchonero. El argentino afronta el reto con la idea de dar su mejor versión y contar con un entrenador que le puede ayudar a explotar sus cualidades. "Uno siempre sueña con ganar, le gusta ganar y competir. No me siento un súper héroe por haber conseguido el Mundial, no creo que Messi fuese incapaz. Vengo a aportar lo mío y a luchar por todas las competiciones. Sentía que necesitaba un cambio en mi carrera, buscar un nuevo desafío y siento que es un club que me brinda el espacio para tener mi mejor versión como futbolista", ha afirmado.