Nico Richotti es ya leyenda canarista. El CB Canarias le ha homenajeado este domingo en la que ha sido su casa durante nueve temporadas y ha retirado su camiseta con el dorsal 5 que ha lucido en 285 partidos con el club. Y el pabellón Santiago Martín, como no podía ser de otra manera, se vino abajo coreando: "MVP, MVP".

El club aurinegro ha elegido el partido que enfrenta al Lenovo Tenerife con el Dreamlando Gran Canaria para reconocer la carrera del argentino, ante su afición y en el derbi canario. El dorsal 5 lucirá para siempre en todo lo alto, con el argentino como único propietario.

En su palmarés, Nico Richotti ha ganado una Copa del Príncipe, un ascenso a la Liga ACB, una Copa de la BCL y una Copa Intercontinental de Clubes.

Ha sido un momento cargado profundamente de emoción, como ya adelantó que seguro que le ocurriría. Y así fue. Cuando tomó el micrófono para agradecer el gesto y el apoyo de la afición canarista, Richotti tuvo que parar de la emoción: no le salían las palabras.

"Sin ustedes, de verdad, esto no hubiera sido posible. Agradezco de verdad cómo me trataron, cómo me acogieron", dijo tras enjugarse las lágrimas.