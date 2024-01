El Real Madrid CF se ha ejercitado este martes en Valdebebas antes del regreso liguero. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti recibe mañana por la tarde en el Santiago Bernabéu al RCD Mallorca. Hoy el técnico italiano ha comparecido en rueda de prensa para analizar la actualidad blanca. “No he tomado la decisión porque los dos porteros me hacen dudar. Creo que en cada partido voy a elegir al que me dé más confianza en el momento”, ha señalado Ancelotti.