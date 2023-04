El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha insistido este viernes en que el equipo seguirá luchando por la liga "hasta que las matemáticas" les condenen. Ancelotti, que ha advertido de que "después de 1.272 partidos" no tiene que demostrar "nada a nadie", ha reconocido que "hay avances" en la negociación de las renovaciones de Kroos y Modric. en este sentido, ha señalado que la manera en la que manejan los partidos junto a Benzema no se compra. "Se puede pensar que no tienen la energía de los jóvenes pero la manera que tienen de manejar los partidos es única y no la puede comprar ningún mercado del mundo", ha enfatizado. Sobre Vinicius ha asegurado que "está marcando una época en el fútbol".