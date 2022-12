El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, regresaba hoy a la sala de prensa en la previa de la visita al Valladolid que supone el reinicio de la Liga tras el parón por el Mundial. "Es algo difícil de decir. Su carrera sigue, tenga un Mundial o no. ¿Si es el mejor de la historia? Pues no lo sé, sinceramente. En cada época ha habido jugadores muy fuertes, mucho. No saldrá de mi boca un 'Messi es el mejor de la historia'. Yo disfruto de los mejores, he visto a Maradona, Cruyff, entreno al actual Balón de Oro. No sé quién es 'el mejor de la historia".