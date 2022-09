El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha reconocido la mala situación del equipo tras una nueva derrota, esta vez en casa, por goleada, en el debut en la Liga de Campeones contra el Manchester City, pero asegura que se ve con fuerzas para sacar adelante la situación. "Me veo con fuerzas. Mientras peor está el escenario, me veo más fuerte. Es un momento complejo, difícil. Hay un nubarrón que queremos despejar. No estamos en nuestra velocidad de crucero por muchos motivos. La única manera de dar la vuelta, pensando en la Liga. En los 102 puntos que restan en Liga y en los cinco partidos que faltan en Champions. La única manera de salir de esta dinámica se hace desde dentro del vestuario. Nos subiremos al avión hacia Barcelona pensando en ganar los tres puntos", ha afirmado.