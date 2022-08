El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, no ha querido dramatizar tras la derrota frente al Villarreal en el estadio Metropolitano, se ha mostrado confiado en la capacidad del equipo para competir y espera que no haya cambios en la plantilla. "Soy de trabajar y no de pedir, tenemos una plantilla muy completa, ojalá nos mantengamos los que estamos y si sale uno que llegue otro y que ni club ni equipo salgan perjudicados. Es un equipo que competirá en LaLiga mucho mejor", ha afirmado.