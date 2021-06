El jugador de la selección española Pau Torres ha refrendado que los jugadores afrontan la Eurocopa con las máximas aspiraciones. "Somos candidatos a todo lo que se nos ponga por delante y estamos preparados para ganar cualquier partido. Vengo de ganar la Europa League y no habría mejor forma de acabar que ganar la Eurocopa". Sobre David de Gea, Pau Torres ha dicho que "es fuerte de mente. Hablé con él del partido. Esto no le va a afectar. Se va a quedar ahí. Le he animado en lo que he podido y que esté tranquilo. Le he dicho que se quede tranquilo que este verano se va a llevar un título y eso sería una alegría para todos".