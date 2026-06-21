María Pisaca

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Gala de los Premios Anillos de Oro en Santa Cruz de Tenerife

Anatomía de un instante – la exitosa producción sobre el 23F basada en el ensayo de Javier Cercas y con Álvaro Morte en el papel de Adolfo Suárez– fue la serie triunfadora de en la primera edición de los Premios Anillos de Oro, celebrados en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. No solo se alzó como la Mejor serie de ficción dramática sino que se hizo, además, con los galardones a Mejor postproducción y recursos digitales, Mejor edición o montaje, Mejor dirección de arte, Mejor guion adaptado, Mejor intérprete de reparto (para Eduard Fernández, que se impuso a su compañero Manolo Solo), Mejor dirección de producción, Mejor casting, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor fotografía, Mejor Sonido, Mejor producción ejecutiva y Mejor actor protagonista . Es decir, se llevó trece de los 14 galardones a los que estaba nominada. Más información.